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  3. İbo Show 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta yepyeni konuklarıyla Star'da

İbo Show 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta yepyeni konuklarıyla Star'da

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümün yeni konukları Nükhet Duru, Berkay, Volkan Severcan ve Suzan Kardeş olacak. 13 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak program, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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12 Mart 2021 Cuma 08:51
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