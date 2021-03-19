İbo Show 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da İsmail YK fırtına estiriyor
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 18. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümün yeni konukları Ceylan, İsmail YK, Zahide Yetiş, Fatih Ürek olacak. 20 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak program, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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19 Mart 2021 Cuma 13:21
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