İbo Show 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu haftaki konukları kim?

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran İbo Show'un 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. konuk ettiği renkli isimler ile ekranlara damgasını programın bu haftaki konukları ile epey konuşulacak. Peki İbo Show'un bu hafta konukları kim? İşte ayrıntılar...

İBO SHOW 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

20 Mart Cumartesi akşamı 18. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, yepyeni bölümü ve ağırladığı konuklar ile yine izleyiciye müzik şöleni yaşatacak. Öte yandan uzun zamandır ekranlarda yer almayan şarkıcı İsmail YK ile İbrahim Tatlıses arasında geçen diyalog ise renkli anlara sahne olacak.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yayınlandığı günden bu yana Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; küçük yaşta şöhret olan ünlü şarkıcı Ceylan, kobra dansıyla tanınan şarkıcı Fatih Ürek, 2000 yıllara şarkılarıyla damga vuran İsmail YK ve sunucu Zahide Yetişi konuk ederek unutulmaz bir geceye daha imza atmaya geliyor.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956, Erzurum, Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.3 kız kardeşi vardır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Fatih Ürek kimdir, aslen nerelidir? Fatih Ürek kaç yaşındadır?

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Zahide Yetiş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında Almanya, Türk müzik sanatçısı, müzisyen, şarkı sözü yazarı, besteci, aranjör. Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sevgilisi kim?

ŞARKICI CEYLAN KİMDİR?

Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 yılında İstanl'da dünyaya gelmiştir. Ceylan, Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı. Aslen Tuncelili'dir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şarkıcı Ceylan kimdir? Ceylan Avcı nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İşte İbo Show 18. bölüm fragmanı...