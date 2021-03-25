İbo Show 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show Kandil özel bölümüyle ekranlarda olacak
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 19. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümün yeni konukları Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Sümer Ezgü ve Hakan Mengüç olacak. 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak program, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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25 Mart 2021 Perşembe 08:51
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