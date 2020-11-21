İbo Show 2. bölüm full izle

İbo Show full izle, 14 Kasım Cumartesi günü bomba gibi konukları ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses bu hafta da yine birbirinden değerli konukları ile izleyicilerle buluşacak. Bu hafta İbo Show'a Hülya Avşar, Olgun Şimşek, Demet Akbağ ve Kubat konuk olacak. İşte İbo Show full izle linki ve İbo Show 2. bölüm fragmanı haberimizde haberimizde...

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show bu aklam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Programı izlemek için haberimizde yer alan linke tıklayabilirsiniz.

İBO SHOW 2. BÖLÜM FRAGMANI

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show, ikinci bölümüyle 21 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.