İbo Show 20. bölüm fragmanı yayınlandı! 3 Nisan 2021 İbo Show konukları kim?

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran İbo Show'un 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Müziğin ve eğlencenin bol olduğu program bu hafta yine birbirinden ünlü konukları ile ekranlara damgasını vuracak. Peki 3 Nisan 2021 İbo Show konukları kim? İşte ayrıntılar...

3 NİSAN 2021 İBO SHOW KONUKLARI KİM?

3 Nisan Cumartesi akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, bu hafta yine ekran başındakilere adeta müzik ziyafeti yaşatacak. 9 yıllık özlemin arından ekranlara geri dönen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'da bu hafta, 90'ların sevilen ismi Işın Karaca, unutulmaz şarkıların adamı Altay, güzelliğinin yanı sıra sesiyle de ön plana çıkan Defne Samyeli ve günümüz pop müziğinin başarılı ismi Buray konuklar arasında yer alacak.