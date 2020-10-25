İbo Show 2020'nin yayın tarihi belli oldu! İbo Show ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi kanalda?

İbrahim Tatlıses'in yayınlandığı dönemde televizyonların en çok izlenen programı haline gelen İbo Show, 2020 yılında geri dönüyor. 9 yıllık aranın ardından tekrar izleyiciyle buluşacak olan İbrahim Tatlıses, sevenlerinde büyük heyecan yarattı. Yayın tarihi ve kanal bilgisi de belli olan programın tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show, 31 Ekim Cumartesi akşamı yeniden sevenleriyle buluşacak.

İBO SHOW'UN İLK KONUKLARI KİMLER?

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show'un ilk bölüm konukları 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi oldu.

Uzun yılların ardından İbrahim Tatlıses’in yeniden ekrana dönmesini büyük sevinçle karşılayan Deniz Seki ve Kutsi, yanlarında getirdikleri dev nazar boncuğunu Tatlıses’e hediye etti.