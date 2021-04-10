İbo Show 21. bölüm canlı izle | İbo Show 10 Nisan Cumartesi full izle

İbo Show bu hafta 21. bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'nin en sevilen yayını ve ekranların en eğlenceli programı, rayting rekorları kıran İbo Show, 10 Nisan Cumartesi günü, saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak. Birbirinden muhteşem konuklarıyla izleyicilerine keyifli anlar yaşatan İbo Show'un 21. bölümü için detaylar haberimizde...

İBO SHOW 21. BÖLÜM CANLI İZLE | İBO SHOW 10 NİSAN CUMARTESİ FULL İZLE

Ziynet Sali, Yavuz Seçkin, Fettah Can, Bilal Sonses ve Rapçi Ramiz ile konuk listesini yine arşa çıkaran İbrahim Tatlıses, bu konuklarla raytingleri altüst ederek izleyicilerine eğlence ve kahkaha dolu dakikalar yaşatmayı planlıyor.

İbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 10 Nisan İbo Show konukları

10 NİSAN 2021 İBO SHOW KONUKLARI KİM?

10 Nisan Cumartesi akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, bu hafta yine ekran başındakilere adeta müzik ziyafeti yaşatacak. 9 yıllık özlemin arından ekranlara geri dönen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'da bu hafta, güçlü sesiyle herkesi mest eden Ziynet Sali, şarkıları dillerden düşmeyen Fettah Can, bin bir surat lakabıyla tanınan Yavuz Seçkin ve Bilal Sonses konukları arasında yer alacak.

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

2 Ocak 1969 İstanbul doğumlu olan Yavuz Seçkin oğlu burcudur. Gençlik yıllarında esnaflık yapan Seçkin arkadaşlarının ısrarı ile “İner misin Çıkar mısın” adlı yarışmaya katılmış ve hayatı değişmeye başlamıştır.

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Yavuz Seçkin kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Evli mi?

RAMİZ BAYRAKTAR KİMDİR?

Ramiz Bayraktar 1982 Bulgaristan doğumludur. Rap dünyasına 1994 yılında yabancı müziklerin üzerine söz yazarak adım atmıştır. Amatör olarak yaptığı iş 1996 yılında Fasttracker’da kendi beatlerini yapıp evinde kayıtlar almaya başladıktan sonra adım adım profesyönelliğe ilerlemeye başladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ramiz Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ramiz şarkıları

FETTAH CAN KİMDİR?

Fettah Can, 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenli olan sanatçının çocukluk yılları İnegöl'de geçmiştir. Müziğe babasının teşviki ile başlayan Fettah Can, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladı.

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ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kıbrıs'ta doğan Ziynet Sali, babasının görevi dolayısı ile ailesinin İngiltere, Londra'ya göç etmesi sebebiyle çocukluğunun ilk altı yılını İngiltere'de geçirir. 1981 yılında Yedi yaşında ailesinin Kıbrıs’a dönmesiyle eğitim hayatı Kıbrıs’ta başlar.

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BİLAL SONSES KİMDİR?

Bilal Sonses, 28 Ekim 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Fatih'te tamamlamasının ardından Sonses, "Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'ne" kayıt olmuştur.

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İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.