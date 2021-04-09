İbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 21. bölüm konukları belli oldu!
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümün yeni konukları Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses, Yavuz Seçkin ve Rapçi Ramiz olacak. 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak program, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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09 Nisan 2021 Cuma 09:37
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