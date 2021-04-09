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  3. İbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 10 Nisan İbo Show konukları

İbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 10 Nisan İbo Show konukları

Star TV'nin sevilen müzik- eğlence programı İbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. İşte 10 Nisan İbo Show konukları...

İbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 10 Nisan İbo Show konukları

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran İbo Show 21. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. . Müziğin ve eğlencenin bol olduğu program bu hafta yine birbirinden ünlü konukları ile ekranlara damgasını vuracak. İşte 10 Nisan İbo Show konukları...

3 NİSAN 2021 İBO SHOW KONUKLARI KİM?

10 Nisan Cumartesi akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, bu hafta yine ekran başındakilere adeta müzik ziyafeti yaşatacak. 9 yıllık özlemin arından ekranlara geri dönen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'da bu hafta, güçlü sesiyle herkesi mest eden Ziynet Sali, şarkıları dillerden düşmeyen Fettah Can, bin bir surat lakabıyla tanınan Yavuz Seçkin ve Bilal Sonses konukları arasında yer alacak.

maxresdefault.jpgİbo Show 21. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 10 Nisan İbo Show konukları

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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