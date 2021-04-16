İbo Show 22. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu haftaki konukları açıklandı!
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 22. Bölüm fragmanı yayınlandı. Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici'nin yeni bölüm konukları oldukları program, 17 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Kuzeyin oğlu Volkan Konak 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölüm konuklarıyla Star TV'de başlıyor!
Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Rock müziğinin efsanesi Barış Manço'nun şarkıları hayat bulacak
Esra Dermancıoğlu'nun aldatma açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü!
Kerem Bursin'den ''Salaksınız'' ifadesine özür paylaşımı!
16 Nisan 2021 Cuma 10:15
Benzer Videolar
Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Rock müziğinin efsanesi Barış Manço'nun şarkıları hayat bulacak
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Bülent Serttaş'a oryantal danslı gönderme! İzleyen bir daha izledi