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  3. İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da sıra gecesi rüzgarları esiyor

İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da sıra gecesi rüzgarları esiyor

Star TV'nin gönüllere taht kuran programı İbo Show'un 23. bölüm fragmanı yayınlandı. 24 Nisan günü ekranlara gelecek yeni bölümde sıra gecesi rüzgarları esecek. İşte İbo Show 23. bölüm fragmanı...

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran İbo Show 23. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Müziğin ve eğlencenin bol olduğu program bu hafta ağırladığı konuklar ve sıra gecesi konsepti ile ekranlara damgasını vuracak... İşte İbo Show 23. bölüm fragmanı...

İBO SHOW'DA SIRA GECESİ RÜZGARLARI ESİYOR

24 Nisan Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, bu hafta yine ekran başındakilere adeta müzik ziyafeti yaşatacak. 9 yıllık özlemin arından ekranlara geri dönen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Bu haftasıra gecelerinin aranan ismi Zekeriya Ünlü, seslendirdiği eserler ve dans ekibi ile geceye damgasını vuracak...

İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da sıra gecesi rüzgarları esiyor

İşte İbo Show 23. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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