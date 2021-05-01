İbo Show 24. bölüm canlı izle | İbo Show 1 Mayıs Cumartesi full izle başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

İBO SHOW 24. BÖLÜM CANLI İZLE | İBO SHOW 1 MAYIS CUMARTESİ FULL İZLE

İbo Show bu akşamki bölümüyle yine ekranlara bomba gibi geliyor. Star TV'de saat 20.00 izleyicisiyle buluşacak İbo Show'u canlı izlemek isteyen vatandaşlar ise internette sıkça aratmalar yapıyor. Pop müziğin güçlü sesleri Simge Sağın, sevilen şarkılarıyla Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersoy Üner'in konuk olduğu 1 Mayıs Cumartesi yayınlanan bu bölümü izlemek isteyenler için biz de canlı izleme linki paylaştık.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI

EBRU YAŞAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan 8 Ağustos 1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ebru Yaşar'ın bir abisi ve birde kız kardeşi vardır. Babası polis memuru, annesi ise maliye memuru olarak çalışmıştır.

İlköğretim 1. sınıfı Ankara’da okumuş ardından babasının tayini nedeni ile gitmiş olduğu Tokat’ta ilköğretim eğitimin tamamlamıştır.

Ebru Yaşar ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki kutucuğu tıklayınız.

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MURAT DALKILIÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Dalkılıç 1983 yılının Ağutos ayında İzmir'de dünyaya geldi. 37 yaşındaki Dalkılıç, Aslan burcudur ve ilk müzik grubunu 15 yaşında okulda kurdu solistliğini yaptı. Kuşadası sporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı.

Murat Dalkılıç ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki kutucuğu tıklayınız.

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ERSAY ÜNER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Ersay Üner 1978 yılında Konya'da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul'a taşındı.

Ersay Üner ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki kutucuğu tıklayınız.

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SİMGE SAĞIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşında olan Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli'de doğmuştur. Muzisyen bir babanın kızı oluşu hayatının her anında müzikle iç içe büyümesine sebep oldu. 12 yasında gitar çalmaya ve besteler yapmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördü

.Simge Sağın ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki kutucuğu tıklayınız.

Simge Sağın kimdir, nereli, kaç yaşında?