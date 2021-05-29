İbo Show 26. bölüm canlı izle | 29 Mayıs Cumartesi Star TV İbo Show izle

Cumartesi akşamlarını şenlendiren program İbo Show 26. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden özel konuklarıyla bu akşama da damga varmayı hedefleyen İbo Show'u kaçırmadan kesintisiz izlemek isteyenler için İbo Show 26. bölüm canlı izle | 29 Mayıs Cumartesi Star TV İbo Show İzleme linklerine haberimizde yer verdik...

İBO SHOW 26. BÖLÜM CANLI İZLE | 29 MAYIS CUMARTESİ STAR TV İBO SHOW İZLE

29. bölümü bu akşam yayınlanacak olan İbo Show'un bu haftaki konukları; Burcu Güneş, Gökhan Tepe, Hakkı Bulut, Mine Koşan ve Vahdet Vural gibi ünlü isimler oluyor. Programı kaçırmadan canlı izlemek isteyenler aşağıda verdiğimiz linke tıklayabilir. İyi seyirler...

İBO SHOW 26. BÖLÜM CANLI İZLE

29 MAYIS CUMARTESİ STAR TV İBO SHOW İZLE