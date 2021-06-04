İbo Show 27. bölüm fragmanı yayınlandı | 5 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!
Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show'un 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran İbo Show' yine birbirinden şahane isimler konuk oluyor. İşte 5 Haziran Cumartesi İbo Show'a konuk olan isimler...
Cumartesi akşamları izleyiciye keyifli anlar yaşatan program İbo Show'un 27. bölüm fragmanı yayınlandı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu Star TV kanalında yayınlanan ve her bölümde gelen şahane konuklarla izleyiciyi ekrana kilitleyen program İbo Show bu hafta da geceye bombasını vuracak gibi gözüküyor. İşte 5 Haziran Cumartesi İbo Show konukları...
İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI
27. bölümüyle 5 Haziran Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan programın bu hafta bomba gibi konukları var. Şarkıları dillerden düşmeyen Gülben Ergen ve Özgür Alter, halay deyince ilk akla gelen isim Mahmut Tuncer, usta oyuncu Aydemir Akbaş ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 5 Haziran'da İbo Show'da...