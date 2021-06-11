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  3. İbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

İbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in cumartesi akşamları Star TV ekranlarında sunduğu program İbo Show bu haftaya yine bomba kimi konuklarla geliyor. İşte İbo Show'un 12 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne gelen konuklar...

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show 28. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Müziğin ve eğlencenin bol olduğu programda bu hafta ağırlayacağı konuklar ile renkli anlara sahne olacak. İşte 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları...

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI BELLİ OLDU

12 Haziran Cumartesi akşamı 28. bölümüyle Star TV'de ekrana gelecek olan İbo Show'un bu hafta yine birbirinden özel isimler konuk oluyor.

İsmail Türüt, Grıp Laçin, İntizar, Haktan ve Ömer Danış bu hafta İbo Show'a damga vurmaya geliyor

İşte İbo Show 28. bölüm fragmanı...

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