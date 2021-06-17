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İbo Show 29. bölüm fragmanı yayınlandı | İşte 19 Haziran Cumartesi İbo Show konukları!

İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranında sunduğu İbo Show'un 29. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenlere şahane dakikalar yaşatan program İbo Show'un konuklarını merak edenler haberimizden ulaşabilir....

İbo Show 29. bölüm fragmanı yayınlandı | İşte 19 Haziran Cumartesi İbo Show konukları!

Ekranların en sevilen programlarından biri olan İbo Show'un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen İbo Show'un bu haftaki konuklarının kim olacağı merak ediliyor.

Cumartesi akşamlarını şenlendiren program her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta da yine izleyenlerin müzik ziyafeti yaşayacağı bir bölüm olacak.

19 Haziran Cumartesi günü İbo Show'un konukları;  Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato yer alacak.

İşte İbo Show'un 29. bölüm fragmanı...

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