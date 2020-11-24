İbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli oldu
STAR TV ekranlarının ilgiyle izlenen programı İbo Show 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi yayınlanacak yeni bölümün konukları Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun olduğu açıklandı.
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24 Kasım 2020 Salı 09:12
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