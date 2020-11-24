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  3. İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıllardır ekranlara geri dönüşü merakla beklenen İbrahim Tatlıses yeniden İbo Show ile seyircilerinin karşısına çıktı. Ekranlara gelen ilk 2 bölümü ile büyük beğeni toplayan İbo Show'un yeni bölüm konukları da merakla araştırılmaya başlandı. İşte İbo Show 3. bölüm fragmanı ve bu haftaki konukları...

İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların fenomen eğlence programı İbo Show bu hafta yine bomba gibi konuklarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor. İşte İbo Show 3. bölüm fragmanı ve İbo Show yeni bölüm konukları haberimizde...

İBO SHOW 3. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show 3. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İbo Show'da bu hafta muhteşem sesi ile Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve aşk şarkılarının prensi Hakan Altun seyircilerin karşısına çıkacak.

İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Cumartesi saat 20:00'da STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İBO SHOW 3. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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