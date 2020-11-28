İbo Show 3. bölüm full izle!

2011 yılında ekranlara veda eden İbo Show, 9 yıllık aranın ardından tekrar sevenleriyle buluştu. Star TV'de yayınlanan 3 yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen şov programı, son bölümünde yine birbirinden ünlü ismi konuk etti.

İBO SHOW 3. BÖLÜM FULL İZLE

3. Bölümde konuk olan Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Kibariye, milyonları ekran başına kilitlerken birbirinden eğlenceli anları yaşattı.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.