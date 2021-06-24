İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı | 26 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!
Star TV ekranlarına damga vuran program İbo Show bu hafta yayınlanacak 30. bölümüyle sezon finali yapıyor. 26 Haziran Cumartesi İbo Show'a kimlerin konuk olarak katıldığını merak ediyorsanız haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı...
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show her hafta birbirinden şahane isimler konuk etti. Bu hafta yayınlanacak 30. bölümüyle sezona ara verecek olan İbo Show'un 26 Haziran'da konuklarının kim olacağı merak ediliyor.
İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI
26 Haziran Cumartesi günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan İbo Show'a bu hafta yine bomba isimler konuk oluyor.
İzleyiciye keyifli ve müzik dolu anlar yaşatacak olan programın sezon finalinde Ankara havası bol bol dinleneceğe benziyor.
İşte İbo Show 30. bölüm sezon finali konukları: Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan, Şafak Sezer ve Ankaralı Turgut.