İbo Show 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte programa gelecek konuklar...

STAR TV ekranlarının ilgiyle izlenen programı İbo Show 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Her cumartesi ekranlarda izleyici ile buluşan İbo Show'un bu haftaki konukları Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu oldu.