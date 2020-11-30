İbo Show 4. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte programa gelecek konuklar...
STAR TV ekranlarının ilgiyle izlenen programı İbo Show 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Her cumartesi ekranlarda izleyici ile buluşan İbo Show'un bu haftaki konukları Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu oldu.
Jen Selter'ın bal kabağı ile squat hareketi kötü bitti! Mankenin iç çamaşırı koptu
Uğur Yılmaz Deniz MasterChef'ten diskalifiye edildi! Programda gözyaşları sel oldu
Hanife Gürdal'a eşinden canlı yayında evlilik teklifi!
Tamer Karadağlı video çekerken kaza geçirdi!
30 Kasım 2020 Pazartesi 17:41
Benzer Videolar