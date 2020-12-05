 İbo Show 4. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV canlı izle

İbo Show bu hafta 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'nin en sevilen yayını ve ekrtanların en eğlenceli programı, rayting rekorları kıran İbo Show, 5 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak.

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri ile konuk listesini arşa çıkaran İbrahim Tatlıses, bu konuklarla yine raytingleri altüst edecek gibi görünüyor.

İbo Show bu akşam var mı? Hangi kanalda? Saat kaçta? 4. bölüm İbo Show

İbo Show 4. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 4. yeni bölüm fragmanı

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.