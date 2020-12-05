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İbo Show 4. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 4. yeni bölüm fragmanı

Geçirdiği kazanın ardından uzun yılar televizyon ekranlarından uzak kalan İbrahim Tatlıses İbo Show ile yeniden izleyicilerin karşısında çıktı. Her hafta bir çok ünlü ismi sevenleri ile buluşturan İbo Show'un bu haftaki konukları ise Gonca Vuslateri, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam olacak.

İbo Show 4. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 4. yeni bölüm fragmanı

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show bu akşam yine izleyenlerin kulakların pasını silmeye geliyor. 4. bölüm ile izleyici ile buluşan İbo Show bu hafta da izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki İbo Show 4. yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 4. bölüm fragmanı...

İBO SHOW 4. BÖLÜM KONUKLARI KİM?

İbo Show'un Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları; Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri olacak.

İBO SHOW 4. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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