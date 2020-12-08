İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyor
STAR TV ekranlarının Cumartesi günleri ilgiyle izlenen programı İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta yeni konulara ev sahipliği yapan İbo Show'un 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak programının konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak.
İrem Sak'ın eliyle yaptığı sevgili açıklaması görenleri hayrete düşürdü!
Atiye oryantaliyle sosyal medyayı salladı!
Sermiyan Midyat'tan Türkiye özlemi: ''ABD'ye gelince kıymetini anladım''
İrem Derici yorumuyla sosyal medyada yıktı, geçti: ''Kolim Tecrübesizdir!''
08 Aralık 2020 Salı 09:01
Benzer Videolar