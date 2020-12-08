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  3. İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyor

İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyor

STAR TV ekranlarının Cumartesi günleri ilgiyle izlenen programı İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta yeni konulara ev sahipliği yapan İbo Show'un 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak programının konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak.

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08 Aralık 2020 Salı 09:01
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