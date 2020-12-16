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  3. İbo Show 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları 19 aralık 2020

İbo Show 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları 19 aralık 2020

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural olacak. Efsane konuklarıyla İbo Show, cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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16 Aralık 2020 Çarşamba 13:38
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