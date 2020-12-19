İbo Show 6. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV canlı izle

Bu hafta 6. bölümü yayımlanacak olan İbo Show'da sürpriz konuklar, eğlence ve müzik dolu dakikalar, kah hüzün kah gözyaşı sizleri bekliyor. Yayımlandığı ilk günden beri rayting rekorları kıran ve 9 yıllık aranın ardından izleyicisine dönen İbo Show, 6 bölümünde Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural'ı ağırlayacak.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.