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  3. İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta kahkahaya doyacak

İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta kahkahaya doyacak

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda 26 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları, Coşkun Sabah, Saba Tümer, Okan Bayülgen ve Linet olacak. Efsane konuklarıyla İbo Show, cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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22 Aralık 2020 Salı 15:39
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