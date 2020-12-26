İbo Show 7. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV canlı izle

İbo Show 7. bölüm full izle linki internet kullanıcıları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yeniden izleyicilere müzik şöleni yaşatan İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte İbo Show 7. bölüm canlı izle linki haberimizde...

Uzun bir aradan sonra yeniden ekran karşısına çıkan İbrahim Tatlıses izleyenlere keyif dolu bir akşam yaşatmak için geliyor.

İbo Show bu akşam 7. bölüm ile seyirci karşısına çıkacak. İşte İbo Show 7. bölüm canlı izle linki haberimizde...

İBO SHOW KONUKLARI KİMDİR?

İbo Show bu hafta konukları arasında; Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet bulunuyor.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

İbrahim Tatlıses'in detaylı biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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