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  3. İbo Show 9. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 'da Cem Yılmaz'la kahkaha rüzgarı!

İbo Show 9. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 'da Cem Yılmaz'la kahkaha rüzgarı!

Star TV'nin sevilen programı İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz olacak. Efsane konuklarıyla İbo Show, cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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05 Ocak 2021 Salı 08:48
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