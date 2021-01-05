İbo Show 9. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 'da Cem Yılmaz'la kahkaha rüzgarı!
Star TV'nin sevilen programı İbo Show 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz olacak. Efsane konuklarıyla İbo Show, cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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05 Ocak 2021 Salı 08:48
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