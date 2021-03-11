Her hafta birbirinden renkli konuklarla Star TV'de izleyicisi ile buluşan İbo Show'un 9 yıl sonra yeniden ekranlara dönmesinin izleyicinin ilgisini çekmediği ve reytinglerin düşük olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İbo Show'un final yapacağı öne sürülmüştü. Peki İbo Show bitiyor mu? | İbo Show yayından kaldırılacak mı? İşte ayrıntılar...

İBO SHOW BİTİYOR MU?

Star TV'de her hafta birbirinden renkli konuklarla Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show'un reyting yarışında geri düşmesi nedeniyle final yapacağı öne sürüşmüştü. Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi dizilerin karşısında olan İbo Show'un beklenen başarıyı reytinglerde göstermediği iddia edildi.

Ne İbo Show yapım ekibinden ne de Star TV'den programın biteceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılmasa da 2 Sayfa programa ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Star TV'nin, sözleşmesini 16 bölüm daha uzattığı İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik bir cip hediye ettiği öğrenildi.

İBO SHOW BİTİYOR MU?

Yeni gelişmeye göre; İbo Show Cumartesi günleri Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluimaya devam edecek.