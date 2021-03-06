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İbo Show bu akşam kimler var? İbo Show bugün, bu akşam var mı? 6 Şubat 2021 Cumartesi

Cumartesi akşamları vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatan İBO Show'un bu akşamki (6 Mart 2021 Cumartesi) konukları ve yeni bölümünün olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki İbo Show bu akşam kimler var? İbo Show bugün, bu akşam var mı 6 Şubat 2021 Cumartesi ?

İbo Show bu akşam kimler var? İbo Show bugün, bu akşam var mı? 6 Şubat 2021 Cumartesi

Dokuz yıllık aranın ardından Star TV'de İBO Show programı ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, her hafta programında farklı bir ismi ağırlıyor. Müzik ziyafetinin ve eğlenceli anların yaşandığı program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İBO SHOW BUGÜN, BU AKŞAM VAR MI 6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ?

İbo Show, 6 Mart Cumartesi günü Star TV yayın akışında yer alıyor. Programın son anda bir değişiklik olmazsa yayınlanması bekleniyor.

İbo Show bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekranlara gelecek.

İBO SHOW BU AKŞAM KİMLER VAR?

İbo Show programının 6 Şubat günü ekranlara gelecek olan 16.bölümüne  Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk olacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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