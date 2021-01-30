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İbo Show bu akşam var mı ? İbo Show konukları kim?

Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show izleyici tarafından merak konusu oldu. İbo Show bu akşam var mı ? İbo Show konukları kim? Soruları araştırılamaya başlandı. İşte İbo Show bu akşam var mı ? İbo Show konukları kim? detayları...

İbo Show bu akşam var mı ? İbo Show konukları kim?

İzleyici tarafından reyting rekortmeni program İbo Show merak ediliyor. İbo Show bu akşam var mı ? İbo Show konukları kim? Soruları araştırma konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...

İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI?

İbo Show bu hafta 11. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Star TV  ekranlarının en sevilen programı İbo Show bu hafta birbirinden renkli konuları ile ekranları şenlendirmeye geliyor. Yeni bölümüyle bu akşam 20.00 Star TV'de...

İbo Show bu akşam var mı ? İbo Show konukları kim?

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor. Bu hafta İbo Show'da o özlenen günlere dansöz Didem'in danslarıyla geri dönüş yapıyoruz. Tatlıses, yeni bölümüyle seyirciye müzik şöleni yaşatacağa benziyor...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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