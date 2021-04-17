İBO Show bu akşamki konuklar kim? 17 Nisan 2021 Cumartesi İbo Show yeni bölüm konukları başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. her cumartesi izleyenleri ekrana kilitleyen İBO Show ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik.

İBO SHOW BU AKŞAMKİ KONUKLARI KİM? 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI

Her hafta farklı konuklarıyla farklı türdeki eserleri izleyiciyle buluşturan İBO Show, bu akşam yayınlanacak 22. bölümüyle yine evlere konuk olmaya geliyor. Birbirinden başarılı isimlerin en güzel şarkılarını seslendirdiği programın bu haftaki konukları İrem Derici, Erkan Petekkaya, Deniz Seki, Sinan Akçıl konuk olacak.

''GELMESİN'' ŞARKISI AKŞAMA DAMGA VURACAK

17 Nisan Cumartesi günü yani bu akşam yayınlanacak olan programda İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkı olan ''Gelmesin'' isimli şarkısıyla ekranları başındaki izleyicisiyle buluşacak. Saat 20.00'de yayınlanacak program, Star TV'de ekranlara gelecek.