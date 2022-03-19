20 Mart 2022 tarihinde yayın akışına göz atan izleyiciler İbo Show'u göremeyince İbo Show bugün neden yok, final mi yaptı 20 Mart 2022? İbo Show yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki, İbo Show 20 Mart 2022 Pazar günü neden ekranlarda verilmedi? Haberimizde merak edilen tüm soruların yanıtlarına yer verdik.

İBO SHOW BUGÜN NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI 20 MART 2022? İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İbo Show sevenlerin en çok merak ettiği sorular arasından "Final mi yaptı?" merak edildi. İbo Show final yapmadı ancak, 20 Mart 2022 Pazar günü neden yayınlanmayacağı açıklandı. Program gün değiştirdi.

Duyuruyu İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından severlerine duyurdu. Yeni bölümün 23 Mart Çarşamba günü yayınlanacağını duyuran Tatlıses, "Yeni bölüm Çarşamba, Çarşamba günü görüşürüz" ifadelerini kullandı.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLAR

İbo Show'un, yeni günde yayınlanacak olan yeni bölümüne; Ceylan, Mahmut Tuncer, Latif Doğan konuk olacak.