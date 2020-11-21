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İbo Show canlı izle | İbo Show 2. bölüm izle

İbo Show full izle linki yıllardır Tatlıses'e hasret kalan sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 1.bölümü ve muhteşem konukları ile büyük ilgi gören İbo Show bu akşam 2. bölüm ile Star TV ekranlarında olacak. İşte İbo Show full izle linki haberimizde...

İbo Show canlı izle | İbo Show 2. bölüm izle

İbo Show full izle, 14 Kasım Cumartesi günü bomba gibi konukları ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses bu hafta da yine birbirinden değerli konukları ile izleyicilerle buluşacak. Bu hafta İbo Show'a Hülya Avşar, Olgun Şimşek, Demet Akbağ ve Kubat konuk olacak. İşte İbo Show full izle linki ve İbo Show 2. bölüm fragmanı haberimizde haberimizde...

İbo Show canlı izle | İbo Show 2. bölüm canlı izle

İBO SHOW 2. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show bu aklam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Programı izlemek için haberimizde yer alan linke tıklayabilirsiniz.

İBO SHOW 2. BÖLÜM FRAGMANI

 

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show, ikinci bölümüyle 21 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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