İbo Show canlı izle Star TV | İbo Show 16. bölüm izle

İbo Show canlı izle | İbo Show 16. bölüm izle şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de İbo Show'un bu akşamki bölümüyle ilgili detayları haberimizde yer verdik.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak 16. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yavuz Bingöl, Gülay, Niran Ünsal, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı'nın konuk olacağı İbo Show, bu akşam şarkılar ve türkülerle dinleyenlerin evlerine konuk olarak kulaklarının pasını islecek.