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  3. İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz

İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz

Star CANLI İZLE linki kesintisiz | İbo Show bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Milyonların merakla beklediği bu haftaki canlı yayın konukları belli oldu. İbo Show'a bu akşam İrem Derici, Erkan Petekkaya, Deniz Seki, Sinan Akçıl konuk olacak. İşte İbo Show 17 Nisan bu akşam canlı izleme linki haberimizde.

Her hafta birbirinden sevilen başarılı sanatçıları programına konuk eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses bu akşam da yine sürpriz sanatçılarıyla bir şölen hazırlıyor.  Cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show'da bugün Tatlıses de şarkı seslendirecek.

Ünlü sanatçı bugünkü canlı yayınında 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısında olacak.

İşte İbo Show 17 Nisan bu akşam canlı izleme linki...

İBO SHOW 17 NİSAN 2021 STAR TV CANLI YAYIN LİNKİ

İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz

İBO SHOW KONUKLARI 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ

*Şarkıcı İrem Derici

İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz
*Oyuncu Erkan Petekkaya

İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz
*Şarkıcı Deniz Seki

İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz
*Şarkıcı Sinan Akçıl

İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz

 

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