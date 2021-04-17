İbo Show canlı yayını bugün 17 Nisan Cumartesi full izle | Star CANLI İZLE linki kesintisiz

Her hafta birbirinden sevilen başarılı sanatçıları programına konuk eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses bu akşam da yine sürpriz sanatçılarıyla bir şölen hazırlıyor. Cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show'da bugün Tatlıses de şarkı seslendirecek.

Ünlü sanatçı bugünkü canlı yayınında 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısında olacak.

İşte İbo Show 17 Nisan bu akşam canlı izleme linki...

İBO SHOW KONUKLARI 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ

*Şarkıcı İrem Derici



*Oyuncu Erkan Petekkaya



*Şarkıcı Deniz Seki



*Şarkıcı Sinan Akçıl