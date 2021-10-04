Geçtiğimiz sezon her cumartesi akşamı özel konuklarıyla Star TV izleyicisine keyifli anlar yaşatan program İbo Show'un yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Son olarak 26 Haziran Cumartesi günü ekrana gelen İbo Show'un yeni sezonunu merak edenler "İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show bitti mi? İbo Show yeni sezon ne zaman 2021?" sorularını aratmaya başladı. Biz de o soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR? İBO SHIOW BİTTİ Mİ? İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN 2021?

Star TV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show yaz sezonuyla birlikte sezon finaline girmişti.

26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara veren İbo Show'da birbirinden ünlü isimler konuk olarak izleyici karşısına çıktı.

İbo Show'un yeni sezon tarihi açıklama bir açıklama bulunmuyor. İbo Show yeni sezonun ilerleyen haftalarda başlaması bekleniyor.

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da yayınlanıyordu.