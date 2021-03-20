Ekranların en sevilen isimlerinden İmparator İbrahim Tatlıses, 9 yıllık hasretin ardından yeniden sevenleriyle buluştu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve hafta sonuna keyif katan İbo Show, bu hafta yayımlanacak olan 18. bölümüyle yine seyircilerine keyifli anlar yaşatacak. İbo Show'u izlemek isteyenlerin arama motorlarında baktığı İbo Show son bölüm canlı izle | İbo Show 18. bölüm full izle linklerini biz de sizler için paylaştık.

İBO SHOW SON BÖLÜM CANLI İZLE | İBO SHOW 18. BÖLÜM FULL İZLE

İBO SHOW 18. BÖLÜM KONUKLARI

Yayımlandığı günden bu yana Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; küçük yaşta şöhret olan ünlü şarkıcı Ceylan, kobra dansıyla tanınan şarkıcı Fatih Ürek, 2000 yıllara şarkılarıyla damga vuran İsmail YK ve sunucu Zahide Yetişi konuk ederek unutulmaz bir geceye daha imza atmaya geliyor.