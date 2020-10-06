İbo Show tanıtım fragmanı yayınlandı! Ne zaman başlıyor? Hangi kanalda? Konukları kim?

İbo Show tanıtım fragmanı yayınlandı. 9 yıllık aradan sonra sevenlerinin hasretle beklediği İbo Show ekranlara geri dönüyor. Yaşadığı kazanın ardından uzun süre televizyonlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses ilk konuklarını ağırladı. Peki İbo Show ne zaman başlıyor? Hangi kanalda? Konukları kim?

Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığında hazırlanan İbo Show yeniden televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ KANALDA?

Yeni tanıtım fragmanı yayınlanan İbo Show'un hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak çekimlerine başlanan programın en geç Kasım ayında Star TV ekranlarında olması bekleniyor.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show'un ilk bölüm konukları 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki ve Kutsi oldu.

Uzun yılların ardından İbrahim Tatlıses’in yeniden ekrana dönmesini büyük sevinçle karşılayan Deniz Seki ve Kutsi, yanlarında getirdikleri dev nazar boncuğunu Tatlıses’e hediye etti.