İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?

9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara tekrar dönen İbrahim Tatlıses'e darbe geldi. İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine izleyiciler merakla 'İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?' sorularını aratmaya başladı. Tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?

İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI MI? İBO SHOW NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Onur Akay'ın iddiasına göre İbo Show Star TV ile yollarını ayırdı. Akay yazısında; "Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı.

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?

Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi." cümlelerine yer verdi.

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?

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