İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine izleyiciler merakla 'İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show neden yayından kaldırıldı?' sorularını aratmaya başladı. Tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI MI? İBO SHOW NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Onur Akay'ın iddiasına göre İbo Show Star TV ile yollarını ayırdı. Akay yazısında; "Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı.

Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi." cümlelerine yer verdi.