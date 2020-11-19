İbo Show yeni konuklarıyla bomba gibi geliyor!
9 yıl aranın ardından Star TV ekranlarına dönüş yapan İbo Show'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda cumartesi programa katılacak ünlüler arasında Hülya Avşar, Kubat, Demet Akbağ ve Olgun Şimşek olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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19 Kasım 2020 Perşembe 13:21
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