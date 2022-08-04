İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddiası sonrası izleyiciler merakla 'İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?' sorularını aratmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?

Onur Akay'ın iddiasına göre İbo Show bu sezon ekrana gelmeyecek. Ancak bu iddia kesinleşmediği için izleyici merakla İbo Show'un ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde 'İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?' sorularının yanıtına yer verdik...

İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?

İBO SHOW YENİ SEZON OLACAK MI?

Onur Akay İbo Show ile ilgili paylaştığı yazısında; "Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı. Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi." cümlelerine yer verdi.

İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?

İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sezon final yapmış ve eylül ayında yeni sezonda Star TV ekranlarında olması beklenen İbo Show programının yayından kaldırılacağı iddiası üzerine izleyiciler merakla İbo Show'un başlayıp başlamayacağını merak etti. İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra seyircisi ile buluştuğu müzik programının yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. İbo Show yeni sezonun ne zaman ekranlarda olacağı belli olmazken konu ile ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.

İbo Show yeni sezon olacak mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?

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