İbo Show yılbaşı 2021 saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show da bu hafta kim var?

9 yıldır ekran karşısına geçmeyerek hayranlarını kendisine hasret bırakan İbrahim Tatlıses, rayting rekorlarıyla sevenlerinin karşısına döndü. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show, 31 Aralık Perşembe akşamı Yılbaşı Özel bölümüyle sevenlerini eğlendirmeye devam edecek.

İBO SHOW YILBAŞI 2021 SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

9 yıl aranın ardından televizyon dünyasına bomba gibi dönen İbo Show, Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yayın yaşamını bu kanal ile devam ettiren İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show, 31 Aralık Perşembe (yılbaşı) akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekranlara gelecek.

İBO SHOW DA BU HAFTA KİM VAR?

İbo Show'un yılbaşı özel bölümünem eşlik edecek konukları da bölüm kadar özel.

Yılbaşı özel yayını ile sevenleriyle buluşacak olan programın birbirinden özel konukları:

Bülent Ersoy

Seda Sayan

Şafak Sezer

Serdar Ortaç

Hande Yener

Bülent Ersoy kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kariyeri

Seda Sayan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Serdar Ortaç Kimdir, Nereli? Kaç yaşında? Parçaları nelerdir?

Hande Yener kimdir, kaç yaşında? aslen nereli? Yener, nişanlısı Cem Şenol ile gündemde

Şafak Sezer kimdir, aslen nerelidir? | Şafak Sezer kaç yaşında?

İbo Show yılbaşı özel programı tanıtım fragmanı yayınlandı! İbo Show yılbaşı konukları