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İbo Show yılbaşı 2021 saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show da bu hafta kim var?

9 yıllık aranın ardından yayın hayatına dönen İbo Show, yayımlandığı günden beri raytin rekorları kırmaya devam ediyor. Ekranların sevilen ismi İbrahim Tatlıses tarafından düzenlenen programın yılbaşı özel bölümü ise yine capcanlı yine eğlence dolu!

İbo Show yılbaşı 2021 saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show da bu hafta kim var?

9 yıldır ekran karşısına geçmeyerek hayranlarını kendisine hasret bırakan İbrahim Tatlıses, rayting rekorlarıyla sevenlerinin karşısına döndü.  Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show, 31 Aralık Perşembe akşamı Yılbaşı Özel bölümüyle sevenlerini eğlendirmeye devam edecek. 

İBO SHOW YILBAŞI 2021 SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

9 yıl aranın ardından televizyon dünyasına bomba gibi dönen İbo Show, Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yayın yaşamını bu kanal ile devam ettiren İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show, 31 Aralık Perşembe (yılbaşı) akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekranlara gelecek. 

İbo Show yılbaşı 2021 saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show da bu hafta kim var?

İBO SHOW DA BU HAFTA KİM VAR?

İbo Show'un yılbaşı özel bölümünem eşlik edecek konukları da bölüm kadar özel. 

Yılbaşı özel yayını ile sevenleriyle buluşacak olan programın birbirinden özel konukları:

  • Bülent Ersoy
  • Seda Sayan
  • Şafak Sezer 
  • Serdar Ortaç
  • Hande Yener

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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