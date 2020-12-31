İbo Show yılbaşı özel canlı izle | Star TV canlı izle

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses yılbaşı gecesinde de Star TV ekranlarında olacak. Eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda birbirinden ünlü isimler konuk olacak. İşte İbo Show yılbaşı özel canlı izle linki haberimizde...

Her hafta Cumartesi günü Star TV'de olan İbo Show bu hafta yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe günü ekranlarda olacak.

İbo Show'un yılbaşı özel yayını internet üzerinden izlemek isteyenler için İbo Show yılbaşı özel canlı izle linki haberimizde...

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

İbo Show'un yılbaşı özel programında Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer yer alacak. Konukların detaylı hayat hikayelerini ve daha fazlasını aşağıdaki haberlerimizden okuyabilirsiniz.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. Kaynak: Seda Sayan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Seda Sayan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. Annesi Naciye Poyraz'dır. 1960 yılına kadar Malatya’da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç’dur.

Bülent Ersoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da annesi Nesrin Ortaç ve babası Mehmet Ortaç’ın ilk oğlu olarak doğdu.

Serdar Ortaç Kimdir, Nereli? Kaç yaşında? Parçaları nelerdir?

HANDE YENER KİMDİR?

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir. Kaynak: Hande Yener kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Şarkıcı Hande Yener hayatı

Hande Yener kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Şarkıcı Hande Yener hayatı

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 de Ankara Sincan’da doğmuştur. Eskiden, Ankara Çinçin Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşıyordu. Annesi ev hanımı, babası Polat Sezer ilkokuldayken koroda şarkı söylermiş. Ortaokulu; lacivert ceket, gri pantolonu yok diye bırakıp eczanede çalışmaya başlamış. Aslen Erzincan'lıdır.

Şafak Sezer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Şafak Sezer hayatı