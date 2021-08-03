İbo Show'a başlaması işleri değiştirdi! İbrahim Tatlıses'in maaşı kesildi!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 2011 yılında İstanbul Maslak'ta, silahlı saldırıya uğramış, aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak yıllar süren tedavi sürecine başlamıştı.

MALULEN EMEKLİ OLDU

Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulunmuş ve İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istenen Tatlıses emekli edilmişti.

2017’de malulen emekli edilen İbrahim Tatlıses'e, 3 bin 119 lira maaş bağlandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Tatlıses ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

4 YILDIR ALDIĞI MAAŞ KESİLDİ

Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının, bu hakkı geri alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığını gerekçe göstererek, maaş ödemesini kesti.