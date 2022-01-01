İbo Show'da "Aldatıldım" diyen İrem Derici kendini eleştirdi: "Ben disipline olamayacağım" Geçtiğimiz gün İbo Show yılbaşı özel programına konuk olan İrem Derici, sosyal medyada kendini eleştirdi.

A+ A-

Yılbaşı özel programı düzenleyen İbrahim Tatlıses, İrem Derici'yi konuk aldı. Seyirciye eğlenceli dakikalar yaşatan Derici, sergilediği tavırlarla ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Programda önemli itiraflarda bulunan çılgın şarkıcı, aldatıldığını söyleyerek "Çok fena aldatıldım" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendini eleştirmeden geçemeyen Derici, "Disipline olamayacağım" dedi. "BEN NE ZAMAN DİSİPLİNE OLACAĞIM?" Yeni yıla İbo Show programıyla giren İrem Derici, program esnasında sergilediği tavırlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren ünlü şarkıcı, ertesi gün kendini Twitter hesabında eleştirdi. "Ben ne zaman disipline olacağım?" başlıklı tweet atan Derici, kendisine yanıt vererek "Olamayacağım" yorumunda bulundu. ?Yılbaşının kutlanmasını uygun buluyor musunuz?

?Şıkların dışında yorum yaparak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz.#mutluyıllar #31Aralık #yeniyıl — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 31, 2021 Büşra Mercimek Eğitim Editörü