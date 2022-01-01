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  3. İbo Show'da "Aldatıldım" diyen İrem Derici kendini eleştirdi: "Ben disipline olamayacağım"

İbo Show'da "Aldatıldım" diyen İrem Derici kendini eleştirdi: "Ben disipline olamayacağım"

Geçtiğimiz gün İbo Show yılbaşı özel programına konuk olan İrem Derici, sosyal medyada kendini eleştirdi.

İbo Show'da "Aldatıldım" diyen İrem Derici kendini eleştirdi: "Ben disipline olamayacağım"

Yılbaşı özel programı düzenleyen İbrahim Tatlıses, İrem Derici'yi konuk aldı. Seyirciye eğlenceli dakikalar yaşatan Derici, sergilediği tavırlarla ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Programda önemli itiraflarda bulunan çılgın şarkıcı, aldatıldığını söyleyerek "Çok fena aldatıldım" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendini eleştirmeden geçemeyen Derici, "Disipline olamayacağım" dedi.

İbo Show'da aldatıldım diyen İrem Derici kendini eleştirdi: Ben disipline olamayacağım

"BEN NE ZAMAN DİSİPLİNE OLACAĞIM?"

Yeni yıla İbo Show programıyla giren İrem Derici, program esnasında sergilediği tavırlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren ünlü şarkıcı, ertesi gün kendini Twitter hesabında eleştirdi. "Ben ne zaman disipline olacağım?" başlıklı tweet atan Derici, kendisine yanıt vererek "Olamayacağım" yorumunda bulundu.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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