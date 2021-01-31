İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen İbo Show'un bu haftaki konukları Bülent Serttaş Muazzez Ersoy, Doğa Rutkay ve Ali Sunal oldu. Programa davet edilen oryantal Didem'in dans ettiği görüntülerde Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

DİDEM OYNARKEN, İZLEMEDİ

Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana çıkan Didem, dansıyla büyülerken; konuklardan Bülent Serttaş oryantalin dansını izlemedi.

Duvarları izleyen Serttaş’ı sosyal medya kullanıcıları da diline doladı. İşte o paylaşımlar;