İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben
İbo Show'da oryantal Didem'in dans ettiği sırada konuklardan Bülent Serttaş'ın gözlerini başka yere çevirmesi sosyal medyada espri konusu oldu. Bazı kullanıcılar Bülent Serttaş'ı Ti'ye alarak , 'Sevgilim olunca ben' şakası yaptı.
Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen İbo Show'un bu haftaki konukları Bülent Serttaş Muazzez Ersoy, Doğa Rutkay ve Ali Sunal oldu. Programa davet edilen oryantal Didem'in dans ettiği görüntülerde Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
DİDEM OYNARKEN, İZLEMEDİ
Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana çıkan Didem, dansıyla büyülerken; konuklardan Bülent Serttaş oryantalin dansını izlemedi.
Duvarları izleyen Serttaş’ı sosyal medya kullanıcıları da diline doladı. İşte o paylaşımlar;