Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Duş almak için girdiği banyoda canından oldu!Eski Galatasaraylı Jean Michael Seri, Bordeaux'a kiralandıİbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca benBakan Selçuk açıkladı! O ödemelerin tarihi belli olduCHP eski milletvekili Şahin Mengü'den flaş sözler: "Ana muhalefeti kaybedebiliriz"Annesini 10 yıl dondurucuda sakladı! Açıklaması duyanlara pes dedirttiSosyal medya kullanıcıları dikkat! Hapis cezası geliyor...İrfan Can Kahveci transferinde son gün!Koronavirüsten kaçan Erciyes'e geldi! Pistler dolup taştı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

İbo Show'da oryantal Didem'in dans ettiği sırada konuklardan Bülent Serttaş'ın gözlerini başka yere çevirmesi sosyal medyada espri konusu oldu. Bazı kullanıcılar Bülent Serttaş'ı Ti'ye alarak , 'Sevgilim olunca ben' şakası yaptı.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen İbo Show'un bu haftaki konukları Bülent Serttaş Muazzez Ersoy, Doğa Rutkay ve Ali Sunal oldu. Programa davet edilen oryantal Didem'in dans ettiği görüntülerde Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. 

DİDEM OYNARKEN, İZLEMEDİ

Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana çıkan Didem, dansıyla büyülerken; konuklardan Bülent Serttaş oryantalin dansını izlemedi.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca benİbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

Duvarları izleyen Serttaş’ı sosyal medya kullanıcıları da diline doladı. İşte o paylaşımlar;

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca benİbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın zor anları: Sevgilim olunca ben

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT