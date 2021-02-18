İbo Show'u tahtından edecekler! Sibel Can ve Hakan Altun'dan iddialı bir program geliyor

Türkiye'nin iki güçlü sesi Sibel Can ve Hakan Altun bomba etkisi yaratacak bir program ile ekranlara geri dönüyor. Yayınlanan fragman ile programın konsepti epey beğenilirken, içerik olarak benzeştiği İbo Show'a dişli bir rakip olabileceği konusu ile gündeme geldi.

EFSANE İSİMLER MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATACAK

Uzun süredir ekranlarda yer almayan fantezi müziğinin sevilen isimleri Sibel Can ve Hakan Altun yepyeni bir program ile izleyiciye müzik şöleni yaşatacak. Yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayacak olan "Şarkılar Bizi Söyler" adlı program ilk fragmanın yayınlanması ile ilgi odağı oldu. Vatandaşlar tarafından ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuşken 25 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacağı duyuruldu.

KLARNETİ İLE PROGRAMI ŞENLENDİRECEK

Yayın tarihi açıklanan "Şarkılar Bizi Söyler" programının ilk konuğu ise Hüsnü Şenlendirici olacak. Usta müzisyen Şenlendirici klarnetini konuşturarak perşembe akşamına damgasını vurmaya geliyor. Müzik şöleninin yaşanacağı programda Şenlendiri'nin klarnetine Sibel Can ve Hakan Altun da eşlik edecek.

İMPARATOR'UN TAHTINI SALLAYACAKLAR!

Kanal D yeni programının tanıtımını yapmasının ardından İbo Show'a dev rakip mi geliyor soruları magazinin gündemine oturdu. Farklı günlerde ve kanallarda yayınlanacak olan programlar içerik olarak benzer olmalarından kaynaklı dedikodu malzemesi oldu. İzleyici tarafından heyecanla beklenen "Şarkılar Bizi Söyler'in" reytingleri ise şimdiden merak konusu edildi.